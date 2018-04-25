Тупик с подрядчиком для Реньге

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В связи с тем, что проверяющая сделки стратегических предприятий литовская правительственная комиссия медлит с принятием решения о подрядчике, которому нужно будет восстановить участок железнодорожных путей протяженностью 19 км из Мажейкяй в латвийскую Реньге, возникает риск, что участок путей не будет восстановлен до конца этого года, как обязались перед Еврокомиссией (ЕК) Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

Неофициальные источники утверждают, что из-за подрядчика на восстановление участка в Реньге комиссия оказалась в тупике, поэтому будет предложено внести изменения в закон об охране важных для обеспечения национальной безопасности объектов, оговорив в нем, что стратегическая инфраструктура между странами — членами Евросоюза (ЕС) не должна быть объектом проверок комиссии.

Это позволило бы компании Lietuvos gelezinkeliai самой решить, кто будет восстанавливать железную дорогу на границе между Латвией и Литвой.

Заняться восстановлением участка путей на Реньге претендуют Vitras-S, Латвийские железные дороги и GTC

Лучшее предложение — стоимостью примерно 10 млн евро — на объявленном в августе прошлого года конкурсе на реконструкцию участка ж/д путей представило контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail предприятие по прокладке и ремонту железных дорог Vitras-S, которое с января 2017 года значится в списке участников конкурсов НАТО.

На втором месте по предложенной цене, по данным BNS, находится дочернее предприятие Латвийских железных дорог LDZ infrastruktura, которое, по данным источников, намерено привлечь в качестве субподрядчика ту же самую компанию Vitras-S. На третьем месте находится дочернее предприятие Литовских железных дорог Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC).

Lietuvos gelezinkeliai уверяет, что если в начале марта будет подписан договор с подрядчиком, то участок путей возможно будет восстановить до конца года. Это подтверждает и глава Vitras-S.

Однако правительственная Комиссия по координированию защиты важных для обеспечения национальной безопасности объектов уже несколько месяцев медлит с принятием решения, утвердить ли Vitras-S победителем конкурса. По данным BNS, комиссия запрашивала дополнительную информацию у Министерства транспорта и Lietuvos gelezinkeliai.

На прошлой неделе дополнительная информация была комиссии предоставлена, подтвердил BNS пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Однако неофициальные источники утверждают, что в прошлом году комиссия не позволила предприятию группы Skinest Rail — Skinest Baltija подписать договор с Литовскими железными дорогами, и после обжалования последней решения в суде теперь опасаются таких же последствий.

Правительственная комиссия и правительство в прошлом году указали, что владелец Skinest Rail (она также является акционером и Vitras-S) Олег Осиновский представляет повышенный риск или повышенную угрозу национальной безопасности из-за его связей с ведомствами иностранных государств, либо с иностранными физическими или юридическими лицами. После такого заключения компания Lietuvos gelezinkeliai не подписала договор стоимостью около 3 млн евро с победившим на конкурсе предприятием Skinest Baltija.

С другой стороны, в случае исключения Vitras-S из конкурса подрядчика для Реньге, то договор пришлось бы подписать с латвийской LDZ infrastruktura – дочерним предприятием Латвийских железных дорог, которые предъявили претензию на сумму более 80 млн евро к Литовским железным дорогам по поводу восстановления того же участка путей.

«После всех этих историй, когда Lietuvos gelezinkeliai заплатила штраф ЕК за этот объект и теперь заплатит еще 10 млн евро латвийской государственной компании, которая будет восстанавливать этот участок, и эти деньги тоже уйдут из Литвы, это было бы совсем нелогично. Как будут выглядеть Литва и Lietuvos gelezinkeliai»? — сказал BNS директор Vitras-S Михаил Липкин.

Он отрицал, что Vitras-S является субподрядчиком LDZ infrastruktura, однако не исключил, что если договор будет подписан с латышами и они предложат предприятию участвовать в проекте в качестве субподрядчика, то оно согласится.

Компания Vitras-S, по словам М. Липкина, участвовала во всех крупных проектах Lietuvos gelezinkeliai, проложила около 40% трассы Rail Baltica от польской границы до Каунаса, в 2015 году она вместе с компанией Panevezio statybos trestas участвовала и в проекте НАТО — строила топливную базу в Шяуляйском аэропорту. Сейчас компания работает в Польше, Латвии и Эстонии.

По данным Реестрового центра, Skinest Rail принадлежит 82,3% акций предприятия, М. Липкину — 16,1%.

BNS

Автор: Jānis Vilniņš — https://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Reņģes_sliežu_beigas.JPG, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Автор: Jānis Vilniņš — https://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Reņģes_stacija.JPG, CC BY-SA 3.0, Ссылка