Турция не намерена терпеть угрозы каких-либо стран — глава МИД в ответ Трампу

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг о том, что Турция не намерена терпеть угрозы со стороны каких-либо стран, передает ТАСС. Он написал об этом на своей странице в Twitter, комментируя заявление хозяина Белого дома Дональда Трампа о намерении Вашингтона ввести санкции против Анкары, если задержанный в республике американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу.

«Никто не диктует Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений», — написал дипломат.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп рассказал о намерениях ввести «значительные санкции» против Турции за содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона. Он также вновь выступил с призывом «немедленно освободить невинного честного человека».

Протестантский пастор, проживавший в районе Измира, был арестован в прошлом году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО). Последнюю Анкара считает организатором попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Вашингтону отпустить Брансона в обмен на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации путча.

7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы. 25 июля его перевели под домашний арест. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрено его дело, пройдет в Измире 12 октября.

NEWSru.com