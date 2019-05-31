Турция получит С-400 с опережением графика

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Посольство Российской Федерации в США сообщило, что поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 идут с опережением графика. Согласно сообщению, опубликованному на странице посольства в социальной сети Twitter, это делается по просьбе турецкой стороны.

Неделю назад министр обороны Турции Хулуси Аскар заявил, что в Россию направлен военный персонал для прохождения обучения эксплуатации С-400. По его словам, обучение началось 22 мая и продолжится несколько месяцев.

Соглашение о поставках Турции российских ЗРК было подписано в 2017 году. Анкара должна получить четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сделка будет полностью реализована к концу 2019 года.

Договор вызвал недовольство США. Согласно агентству Reuters, Американская администрация всерьез рассматривают возможность прекратить обучение пилотов турецких ВВС, проходящих курс летной подготовки на самолетах F-35.

Это произойдет, если официальная Анкара, союзник США по блоку NATO, не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В то же время источники подчеркивают: окончательное решение еще не принято.

NEWSru.com

Автор: Goodvint — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка