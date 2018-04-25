Турция пожаловалась на США в ВТО из-за роста пошлин на сталь и алюминий

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Анкара обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за двукратного увеличения американской стороной ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщается на сайте ВТО.

«Турция обратилась с просьбой провести консультации в ВТО по поводу введения США дополнительных пошлин на импорт стали и продукции из алюминия», — говорится в сообщении.

По мнению турецкой стороны, действия Вашингтона противоречат положениям Соглашения по защитным мерам и Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года.

Обращение Турции открывает двухмесячный период переговоров, когда стороны при посредничестве ВТО могут прийти к компромиссу. Если же он не будет достигнут по истечении 60 дней, решение спорной ситуации будет возложено на арбитров ВТО.

Добавим, ранее аналогичный шаг предприняла и Россия .

Анкара намерена сотрудничать с рядом стран, в том числе с Россией, в рамках процесса против США во Всемирной торговой организации, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства торговли Турции.

«Наша страна начала процесс в ВТО относительно дополнительных пошлин на сталь и алюминий, введенных США. Вместе с нашей страной в ВТО против США процессы также ведут такие страны, как Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и Европейский союз. В предстоящий период мы, сотрудничая с вышеперечисленными странами, продолжим наши усилия по защите наших экспортеров и нашего народа», — отмечается в коммюнике.

Президент США Дональд Трамп 10 августа санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума, передает РИА «Новости» .

Турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал решение главы Белого дома «ударом в спину» и объявил о начале бойкота электронике из США. Также Анкара увеличила пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 533 миллиона долларов.

Ранее американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили.

Американского пастора удерживают в Турции с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными».

Эрдоган заявил, что удар по экономике «не поставит Турцию на колени»

Президент Турции Тайип Эрдоган сказал в понедельник, что атака на турецкую экономику ничем не отличается от атаки на флаг или мусульманский призыв к молитве. С такими словами он обратился к согражданам в преддверии четырехдневного исламского праздника Курбан-байрам.

С начала 2018 года турецкая лира потеряла около 40 процентов стоимости относительно доллара на фоне опасений о влиянии Эрдогана на монетарную политику и ухудшения отношений Анкары и Вашингтона. В последние несколько недель распродажа распространилась на другие валюты развивающихся рынков и глобальные акции.

«Атака на нашу экономику абсолютно не отличается от атак на наш призыв к молитве и наш флаг. Цель такая же. Цель — поставить Турцию и ее народ на колени, взять ее в заложники, — сказал Эрдоган, слова которого приводит Reuters. — Те, кто думают, что могут заставить Турцию спасовать перед проблемой с обменным курсом, скоро увидят, что ошибаются».

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s в пятницу снизили суверенный рейтинг Турции на одну ступень. Standard & Poor’s сообщило, что ждет рецессию в стране в 2019 году.

NEWSru.com