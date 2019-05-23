Турция снизила пошлины на ряд товаров из США

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Турция снизила в два раза пошлины на 22 наименования товаров из США в ответ на снижение пошлин на турецкую сталь с американской стороны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

США в минувшую пятницу снизили в два раза пошлины на турецкую сталь — до 25 процентов. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года принял решение повысить в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно.

«Правительство США 17 мая приняло решение о снижении таможенных пошлин на турецкую сталь с 50 до 25 процентов. На взаимной основе мы решили снизить вдвое дополнительные пошлины, взимаемые с 22 видов товаров, импортируемых из США. Согласно этому решению пошлины с американских товаров будут уменьшены с 521,2 млн до 260,6 млн долларов», — отметила Пекджан.

Турция продолжит работать над устранением всех препятствий в торговле с США и достижением целевого показателя товарооборота в 75 млрд долларов, установленного президентами двух стран, заключила министр.