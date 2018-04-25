Турция вслед за Россией покинула список крупнейших держателей госдолга США

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В июне Турция сократила вложения в госдолг США и выбыла из списка крупнейших держателей американских казначейских бумаг. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

За отчетный месяц вложения Анкары в американский госдолг сократились до 28,8 миллиарда долларов, тогда как в мае показатель составлял 32,6 миллиарда долларов. Турция непрерывно снижала вложения в гособлигации США с ноября прошлого года. Тогда они составляли 61,2 миллиарда долларов. Россия покинула список еще в мае, когда резко сократила вложения в американские казначейские бумаги — с 48,7 миллиарда до 14,9 миллиарда долларов.

Лидером в списке по итогам июня остался Китай: его вложения оцениваются в 1,179 триллиона долларов, что на 0,4% меньше по сравнению с маем. На второй строчке находится Япония — ее вложения сократились на 1,75% и оцениваются в 1,03 триллиона долларов. Третий по величине держатель госдолга США — Бразилия, ее вложения составляют 300,1 миллиарда долларов (рост на 0,3% к маю).

На прошлой неделе произошел обвал курса турецкой валюты. В пятницу, 10 августа, отношение турецкой лиры к доллару упало до исторического минимума — стоимость доллара составила 6,47 лиры. В понедельник, 13 августа, исторический минимум был вновь обновлен : после начала торгов утром в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9 — курс турецкой валюты упал еще на 8%.

Падение турецкой валюты произошло на фоне растущих политических и экономических противоречий с Соединенными Штатами. Очередное обострение отношений с Вашингтоном произошло 1 августа, когда санкции были введены против двух турецких министров. Поводом послужило содержание под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона , обвиняемого в причастности к попытке госпереворота 2016 года. В ответ Анкара объявила о зеркальных мерах, а президент Эрдоган заявил о намерении бойкотировать электронную продукцию из США, а также увеличивать долю экспорта.

NEWSru.com