Турция выбирает Росатом

В Турции на площадке АЭС «Аккую» состоялась торжественная церемония начала строительства в рамках ограниченного разрешения на сооружение (ОРС), выданным Турецким агентством по атомной энергии (ТАЕК) в октябре 2017 года. В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез.

Бетонирование основания объектов «ядерного острова» является важным этапом подготовительных работ. В рамках ОРС выполняются строительно–монтажные работы на всех объектах атомной электростанции, за исключением зданий и сооружений, относящихся к безопасности «ядерного острова». На торжественной церемонии по поводу начала работ в присутствии местных жителей Алексей Лихачев отметил:

— Спасибо за поддержку! «Росатом» принял решение о создании Общественного совета АЭС «Аккую» для постоянного диалога и совместного участия в реализации проекта. Впереди у нас сотрудничество почти на 100 лет, пока станция «Аккую» будет обеспечивать Турцию чистой электроэнергией.

2 декабря 2017 года было завершена подготовка основания фундаментной плиты реакторного здания блока № 1. К работам была привлечена турецкая компания, которая завершила их выполнение точно по графику. Помимо строительных работ, на площадке продолжаются мероприятия по мониторингу окружающей среды: на регулярной основе отслеживаются сейсмологические и метеорологические параметры, состояние подземных вод и морской среды. Все работы по сооружению АЭС «Аккую» ведутся согласно турецкому законодательству, при непосредственном участии и согласовании Турецкого агентства по атомной энергии.

В реализации проекта открываются значительные возможности для турецких поставщиков. По предварительным оценкам, турецкая сторона сможет выполнить порядка 35–40% от всех работ по сооружению АЭС «Аккую», что эквивалентно сумме в 6–8 миллиардов долларов США. Более 350 турецких компаний подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков, первые из них уже получили заказы по подготовке инфраструктуры АЭС. На сегодняшний день общая численность персонала на площадке составляет более 300 человек, из которых 90% граждане Турции, привлеченные к работам из близлежащих населенных пунктов Буюкеджели, Силивке, Ташуджу, Айдынжик. Специалисты инженерно–технических служб с высокой квалификацией приглашены на работу из турецких компаний, которые строили крупнейшие энергетические и промышленные объекты Турецкой Республики.

В марте 2018 года АО АККУЮ НУКЛЕАР планирует получить лицензию на строительство, после чего состоится бетонирование фундаментной плиты, что является официальным началом сооружения первого блока АЭС «Аккую» (заливка «первого бетона»).

Справка:

АО АККУЮ НУКЛЕАР — компания, созданная в 2010 году для реализации проекта по сооружению АЭС «Аккую» на юге Турции, в провинции Мерсин. Там будут использованы такие же энергоблоки ВВЭР–1200, которые устанавливаются сейчас на Белорусской АЭС. Они относятся к самым современным разработкам поколения III+ с усиленными системами безопасности, которые соответствуют всем существующим требованиям. Это серийный российский проект атомной электростанции на базе проекта российской Нововоронежской АЭС–2, первый блок которой был введен в эксплуатацию 5 августа 2016 года. После завершения строительства АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт–ч в год. Срок эксплуатации составит минимум 60 лет.

Метки: N52 (1192) 28 декабря, Беларусь, энергетика