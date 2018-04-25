Туристическая мозаика

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Среди трех стран Балтии Литва в прошлом году привлекла больше всего туристов, однако самым большим этот показатель был в Латвии, сообщает Евростат.

Местные и зарубежные туристы, по предварительным данным, провели в гостиницах Литвы в 2018 году 7,9 млн ночей — на 7,7% больше, чем в 2017 году, показывают последние данные Евростата. Только число ночевок зарубежных туристов за год увеличилось на 8% до 3,7 млн, число ночевок местных туристов — на 7,5% до 4,2 млн. В Латвии общее число ночевок местных и зарубежных туристов составило 5,4 млн (на 8,3% больше), в Эстонии – 6,6 млн (на 2% больше).

В минувшие выходные в Литэкспо прошла крупная международная выставка ADVENTUR-2019.

Почему люди путешествуют?

Накануне организаторы выставки в социальных сетях провели опрос, который показал, что от своих поездок жители Литвы больше всего ожидают эмоций.

91,3% участников опроса сказали, что, путешествуя, они надеются получить впечатления. 60,9% путешественников хотят привезти с собой необычный опыт, 55,1% — знания. 50,7% респондентов готовы к приключениям, и лишь 1% хотели бы просто лежать около бассейна.

В прошлом году всего 10,6% участников опроса ни разу не отправлялись в поездку. По одному разу путешествовали 34,8% опрошенных, по два – 28,5, три – 15,9%. 77,8% участников опроса отправлялись в путешествие на самолете. 63,8% выбрали автомобиль 32,4% — автобус, 8,7% — поезд, 2,4% — корабли.

Поездки по Литве остаются популярными. 42,5% участников опроса сказали, что отдыхают в Литве 1-3 раза. 40,1% ответили, что посвящают отдыху в Литве 4-6 выходных в год.

О белорусском гостеприимстве

Традиционно на выставке ADVENTUR-2019 принимают участие туристические фирмы соседней Беларуси. В рамках выставки состоялась презентация туристического потенциала Беларуси, организованная Национальным агентством по туризму при поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике.

Туроператоры продемонстрировали путешественникам самые интересные программы. В Беларуси к таким отнесли Беловежскую пущу, санатории и агроусадьбы в Брестской области (которые, к тому же, находятся в безвизовой зоне). Именно в балтийском направлении Беларусь видит перспективы. Туристический потенциал планируется представить на похожих форумах в Риге и Таллине.

Представители Управления спорта и туризма Брестского и Гродненского областных исполнительных комитетов, Новогрудского районного исполнительного комитета на презентации рассказали об особенностях безвизового режима на территории Беларуси.

Специалисты компаний «Автоматизированные технологии туризма», «Кенгуру», «Внешинтурист», «Белагротревел» акцентировали на организации отдыха для туристских групп и индивидуальных туристов от однодневных сборных экскурсий до длительных ознакомительных туров по всем историко-этнографическим регионам Беларуси.

Выступающие из компаний «Центркурорт», «Белпрофсоюзкурорт», санатория «Крыніца», медицинского оператора «Доктор Анна» представили особенности санаторно-оздоровительного отдыха и агротуризма, отдыха в национальных парках, обслуживания бизнес-туристов.

Гостеприимство белорусских агроусадеб, водно-велосипедные маршруты, старинную региональную кухню представила на презентации туристическая компания «Муховэцькая кумора».

Сотрудники государственного предприятия «Национальный парк «Браславские озера» Браславского районного исполнительного комитета и агентства «Viva Braslav Open Air» ознакомили с туристическим потенциалом Браславского региона, рекреационными возможностями в национальном парке, а также с перспективными планами развития событийного туризма.

Жители Литвы активно пользуются возможностями безвизового режима в Гродненском регионе. За минувший год значительно возросло количество иностранных туристов. На этой выставке были представлены новые туристические возможности Брестского региона. Белорусская туристическая фирма «Интурсервис» (www.its-brest) для иностранных граждан предлагает разнообразные маршруты, обеспечивает качественный прием на должном уровне. Тем более что в Брестском регионе также действует программа безвизового въезда для иностранных граждан.

Также участникам презентации анонсировали проведение II Европейских игр, которые состоятся в белорусской столице в 2019 году.

Следует отметить, что белорусские туристические компании активно сотрудничают с литовскими коллегами, туры в Беларусь можно приобрести и в литовских туристических агентствах.

Инф. «ЛК»