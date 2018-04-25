Туристический потенциал столицы

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Литовская столица, отпраздновав столетие восстановления независимости государства, в 2019 году встречает гостей как современный и открытый город, который славится своим культурным и историческим наследием. Исторический центр Вильнюса, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, свидетельствует, насколько органично развивался этот город в веках. Сегодня его называют одним из самых красивых в Европе. Открытость разнообразию наций, культур, вероисповеданий и форм выражения была и остается визитной карточкой Вильнюса.

Интересно у нас не только тем, кто хотел бы познакомиться с прошлым Литвы или находится в поиске жемчужин архитектуры в стиле барокко – гости города открывают здесь для себя гармонию между городом и природой, активные развлечения, бурную культурную жизнь и неожиданные вкусы балтийской кухни.

Вильнюс в 2018 году посетили 1,2 миллиона туристов, что на 12% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По-прежнему самое большое число гостей составляют туристы из Германии — 37,8%, что на 27,9 тыс. человек больше, чем за год до этого. Кроме того, увеличился поток туристов из Польши (на 10,6 тыс. человек) и Великобритании (на 9,2 тыс.). Среди гостей столицы за прошедший год было 80,8 % иностранцев, что на 10% больше, чем в 2017-м.

В 2018 году туристы провели в вильнюсских гостиницах 2,2 млн ночей – на 11,2% больше, чем в 2017 году.

Количество туристов, приезжающих в Вильнюс из других городов Литвы, также значительно увеличилось: в 2018 году в столичных отелях проживали на 18,3 % больше гостей из Литвы, чем в 2017-м.

Быстро увеличивающийся поток туристов заставляет открывать новые отели. В 2018 году в столице появилось 6 новых отелей, в настоящее время общее количество отелей в городе уже 73. Количество номеров за год увеличилось на одну пятую и в настоящее время составляет 6145.

«Все больше иностранных туристов, бизнесменов и участников международных мероприятий открывают для себя Вильнюс как современный европейский город», — отметил мэр Ремигиюс Шимашюс.

Глава города считает, что причиной наплыва туристов послужила рекламная кампания «Вильнюс — точка G Европы». Хотя эта рекламная кампания получила немало критических замечаний, но вызвала интерес у зарубежных туристов.

По мнению директора туристической компании Go Vilnius Инги Романовскене, полученные показатели подтверждают, что тактика, выбранная для работы с туристическими рынками Германии, Польши и Великобритании, оправдала себя.

«Для того чтобы число туристов неуклонно росло, мы не должны останавливаться. Уровень осведомленности о Вильнюсе в зарубежных странах все еще довольно низок, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения на целевых рынках. Это говорит о том, что туристический потенциал города все еще не используется в полной мере», — заявила Романовскене.

Прошлый год стал большим успехом в привлечении внимания иностранных СМИ к Вильнюсу с помощью маркетинговых кампаний, активного общения в социальных сетях, экскурсий по миру и интересных проектов в городе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt