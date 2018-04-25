Туристов отлучают от пьянства

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На Мальорке заметно ужесточаются правила потребления алкоголя: любимый остров немецких туристов станет в этом сезоне менее фривольным.

Из года в год испанский остров Мальорка и другие Балеарские острова – Ибица, Менорка и Форментера – бьют рекорды посещаемости. На миллион местного населения приходятся уже свыше 17 миллионов туристов, но некогда спасительное для местной экономики нашествие приезжих порой превращается в проклятье. Туристы стараются истратить как можно меньше, но повеселиться по максимуму: результат – бесконтрольное пьянство, шум, драки, горы мусора, проблемы и неудобства для местных, непричастных к сфере обслуживания, несоразмерная нагрузка на городские службы и правоохранителей.

Власти средиземноморских островов уже давно предпринимают попытки хотя бы частично сменить «некачественный» турпоток на более платёжеспособных и заинтересованных в культуре, кухне и достопримечательностях, а не бесконечных вечеринках гостей. Ради этого был введён туристический сбор и некоторые ограничения – в частности, на сдачу квартир внаём на короткие сроки.

Местных возмущает и поведение туристов на улицах города. Жители годами жалуются на шум и эксцессы, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя. Раньше власти действовали более сдержанно: вдоль пляжей вокруг столицы острова – Пальмы, где и происходят наиболее бурные гулянки, была полностью запрещена реклама алкоголя. Теперь муниципальное руководство пошло на более суровые меры: отныне водка с пивом на Мальорке не будут литься рекой по тротуарам и проезжей части – бары и рестораны с этого года должны быть отделены от внешнего мира. Посетители заведений смогут употреблять алкоголь только внутри – в помещении или на улице, но за оградой.

Контролировать соблюдение правил будут усиленные наряды полиции, штрафы нарушителям достигают 3 тысяч евро. Также владельцам баров будет запрещена организация каких-либо акций со скидками на алкоголь – уйдут в прошлое знаменитые Happy Hour, когда крепкие напитки разливаются по демпинговым ценам.

Новые правила будут действовать в основной туристический сезон – с апреля по октябрь.

rg-rb.de