Туристов в Венеции ожидает новый налог

🔊 Воспроизвести

Новый налог для туристов в размере 2,5-5 евро (в зависимости от сезона) с посетителя планируют ввести власти Венеции, сообщают зарубежные СМИ.

Новый сбор носит название tassa di sbarco, что в дословном переводе означает «налог за возможность сойти на берег».

Применять его планируют в отношении пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в порт города, а позже – распространить и на всех остальных путешественников.

Налог будут взимать, начиная с 2019 года, сборы будут включены в стоимость билета.

Напомним, Венеция расположилась на третьем месте в списке городов, которые больше всего страдают от туристов. Ранее священник в Венеции предложил ввести налог на глубокие декольте у невест.

korrespondent.net