Туристы из России и Беларуси в прошлом году потратили в Литве меньше

Расходы зарубежных туристов в торговых центрах (ТЦ) Литвы в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 11%, а стоимость средней корзинки покупок снизилась на 5%, показывают данные предоставляющего услуги по возвращению налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия Global Blue Lietuva. Деловая газета Verslo zinios пишет, что большую часть НДС, подлежащего возврату туристам из третьих стран, возвращают себе туристы из РФ и Беларуси, однако их траты в литовских ТЦ с каждым годом становятся все меньше.

“Мы заметили, что иногда в одном магазине делают покупки на небольшие суммы несколько членов семьи, и мы связываем это с вступившим в Беларуси в силу ограничением для туристов, которые ездят за рубеж чаще одного раза в месяц. Им за товары, стоимость которых превышает 300 евро, приходится платить налог на импорт”, – сказала менеджер Global Blue Lietuva по проектам Линета Навицкайте.

Средние расходы туристов из Белоруссии и России в 2016 году составили 152 евро и были на 5% меньше, чем в 2015 году. Больше всего они потратили в Вильнюсе (89% всех расходов), Каунасе (3%), Клайпеде (7%).

BNS

Метки: Литва, Россия, Туристы