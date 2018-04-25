Туристы жалуются на эпидемию постельных клопов в США и Европе

В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов, пишет The Telegraph.
Отмечается, что количество жалоб растет, а за последние десятилетия постельные клопы выработали устойчивость к специальным средствам по их нейтрализации.
По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.
Ранее ученые выяснили, что постельных клопов человечество позаимствовало у летучих мышей.