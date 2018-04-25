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У нас в приюте еще одна новая мордочка – 4-х летняя собачка по кличке Тузя. Всю свою небольшую жизнь до сегодняшнего времени она провела в вольере, но это совсем не вольерная собака. Она очень дружелюбная, хоть немного побаивается. Ее никто никогда не прививал, не заботился, не любил, а потом она и вовсе стала ненужной, и ее выбросили. Сейчас все это уже в прошлом, а мы ищем для Тузи новых хозяев, с которыми она наконец-то будет счастлива. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

У нас в приюте еще одна новая мордочка – 4-х летняя собачка по кличке Тузя. Всю свою небольшую жизнь до сегодняшнего времени она провела в вольере, но это совсем не вольерная собака. Она очень дружелюбная, хоть немного побаивается. Ее никто никогда не прививал, не заботился, не любил, а потом она и вовсе стала ненужной, и ее выбросили. Сейчас все это уже в прошлом, а мы ищем для Тузи новых хозяев, с которыми она наконец-то будет счастлива. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».