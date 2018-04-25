Каунасский туристический информационный центр объявляет места, где начинают действовать предпраздничные творческие мастерские.
В одном только художественном инкубаторе в Раудондварисе планируется открыть шестнадцать таких мастерских. Здесь можно будет сделать своими руками елочные игрушки, ароматические свечи, сплести декоративные венки.
В Вилькии можно будет научиться испечь праздничный пирог и изготовить игрушки на елку. В находящемся здесь музее будет действовать мастерская по плетению исконно народных и очень древних рождественских украшений – игрушек из соломы.
Информация «ЛК», BNS