Twitter отчитался о блокировке двух сотен аккаунтов, связанных с “российским расследованием”

Компания Twitter заблокировала две сотни учетных записей в связи с расследованием приписываемого России вмешательства в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщается в блоге компании, где рассказывается о сотрудничестве соцсети с конгрессменами, занятыми этим расследованием.

Twitter опубликовал сообщение в блоге после встречи с представителями конгресса США. Подчеркивается, что встреча, в которой принял участие вице-президент компании Колин Кроуэлл, была частью продолжающегося взаимодействия. Соцсеть и дальше будет оказывать содействие в расследовании.

Ранее о сотрудничестве с конгрессом по “российскому расследованию” сообщала другая соцсеть – Facebook. Она передала Twitter данные 450 учетных записей, выявленных после проверки. “Мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам”, – указывает Twitter.

Помимо этих записей, были обнаружены еще 179 аккаунтов, связанных с ними. В отношении них также были приняты меры.

Twitter не указывает, какой конкретно деятельностью занимались эти аккаунты, однако отмечает, что “Россия и другие постсоветские страны на протяжении многих лет были основным источником автоматизированного и спам-контента”, отмечает “Медиазона”.

Также Twitter упоминает в отчете три аккаунта телеканала RT (Russia Today), которые тратили деньги на продвижение твитов на американскую аудиторию. Указано, что на продвижение сообщений от RT было потрачено 274,1 тыс. долларов в 2016 году. При этом не указано, о чем шла речь в этих публикациях и можно ли их считать попыткой влиять на избирательную кампанию.

NEWSru.com

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