Twitter заблокировал аккаунты Britain First, антимусульманское видео которой ретвитнул Трамп

Cоциальная сеть Twitter в понедельник, 18 декабря, заблокировала учетные записи британской ультраправой националистической организации Britain First (“В первую очередь Британия”), а также страницы ее лидеров Пола Голдинга и Джейды Франсен. Ранее видео антимусульманской направленности с аккаунта Франсен разместил в своем Twitter президент США Дональд Трамп, чем вызвал бурю возмущения по всему миру. О блокировке аккаунтов сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на АР.

Ранее руководство Twitter заявило, что будет блокировать аккаунты националистического содержания, открытые физическими лицами и негосударственными организациями.

В заявлении компании говорилось, что будут блокироваться страницы с логотипами, символами или изображениями, целью которых является поощрение проявления враждебности к людям из-за их расы, религии, сексуальной ориентации или этнической принадлежности.

Между тем конкретного списка запрещенных для публикации символов или изображений у Twitter нет. Компания будет рассматривать жалобы интернет-пользователей на опубликованный контент индивидуально.

Если же пользователь хочет размещать в своих постах символы или изображения, которые могут считаться проявлением ненависти к определенным группам граждан, сообщение будет помечено предупреждением, которое позволит остальным посетителям соцсети решить, следует ли его просматривать.

В конце ноября Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, подлинность которых не установлена, c аккаунта Джейды Франсен под провокационными названиями “Мусульманский мигрант избивает голландского мальчика на костылях!”, “Мусульманин разрушает статую Девы Марии”, “Исламистская мафия сбрасывает тинейджера с крыши и забивает его до смерти”.

Действия Трампа среди прочих раскритиковало британское правительство. Представители премьер-министра Терезы Мэй заявили, что для президента неправильно делать такие перепосты. В канцелярии премьера указали, что движение “В первую очередь Британия” направлено на внесение раскола в общество при помощи агитационных речей, полных ненависти и злобы. Британцы отвергают подобные взгляды, заявили в офисе Мэй.

В свою очередь, в британском парламенте призвали отозвать приглашение для президента США посетить Великобританию с официальным визитом.

Однако представитель Белого дома Сара Сандерс вступилась за главу страны. Она пояснила, что президент действовал в интересах усиления национальной безопасности. По ее словам, целью публикации было продвижение идеи сильной пограничной и национальной безопасности.

В мире неоднократно критиковали Трампа за антиисламскую политику, которой он придерживается еще с периода предвыборной кампании. Вступив в должность, президент США подписал два резонансных указа, приостанавливающих прием беженцев в страну. Эти распоряжения сочли дискриминационными. В итоге действие указов приостановил суд.

Britain First – националистическая британская организация, основанная в 2011 году бывшими членами Британской национальной партии (BNP). Лидер – бывший советник BNP Пол Голдинг, его заместителем является Джейда Франсен.

Организация выступает против политики мультикультурализма и исламизации Соединенного Королевства, а также отстаивает идеи сохранения традиционной британской культуры. Члены Britain First безуспешно пытались претендовать на места в Палате общин, Европейском парламенте и мэрии Лондона.

NEWSru.com

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