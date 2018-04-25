Twitter заморозил еще два аккаунта, фигурирующих в обвинениях 12 «сотрудников ГРУ» в кибервзломах

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Руководство социальной сети Twitter приостановило доступ к двум аккаунтам, которые фигурируют в новых обвинениях Минюста США в рамках расследования иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году. Об этом в воскресенье сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Данные учетные записи временно заблокированы, так как они связаны с сетью аккаунтов, которые ранее уже были заблокированы за нарушение наших правил», — цитирует агентство представителя соцсети.

Власти США в минувшую пятницу предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

По данным агентства Bloomberg, речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии. По словам Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений Главного управления Генерального штаба (ГРУ) Минобороны РФ. Он уточнил, что некоторые из обвиняемых лиц занимались кражей информации, некоторые — ее распространением.

В прошлом году Хиллари Клинтон обвинила российских хакеров и ФБР в своем проигрыше на выборах. Москва все обвинения во вмешательстве в американские внутриполитические процессы отвергает.

Дональд Трамп на этой неделе отмечал, что планирует обсудить вопрос о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы с президентом Владимиром Путиным во время встречи 16 июля в Финляндии.

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NEWSru.com