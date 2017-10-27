Twitter запретил размещать рекламу с аккаунтов, связанных с RT и Sputnik

Социальная сеть Twitter запретила телеканалу RT (Russia Today) и информационному агентству Sputnik, считающимся на Западе рупорами кремлевской пропаганды, публиковать в своих аккаунтах любые рекламные объявления. Об этом сообщается в официальном блоге Twitter.

Решение обусловлено выводами разведки США о влиянии RT и Sputnik на президентские выборы в 2016 году, подчеркнули в компании, сославшись на доклад директора национальной разведки США от января 2017 года, где упоминается RT как инструмент Кремля по подрыву “демократического порядка”.

В Twitter подчеркнули, что этот шаг направлен на защиту пользователей. В компании также решили направить на исследования использования Twitter в выборах для манипуляции и дезинформации 1,9 млн долларов, полученных от рекламы RT с 2011 года, в том числе 274 100 долларов, потраченных российским телеканалом на рекламу для американских пользователей.

“Поскольку рекламодатели, приобретая рекламу в Twitter, могут демонстрировать ее не только своим подписчикам, реклама в Twitter попадает под большее число ограничений”, – говорится в заявлении. При этом RT и Sputnik могут оставаться обычными пользователями платформы в соответствии с правилами Twitter.

РИА “Новости” опубликовало сообщение, которое получил аккаунт Sputnik.France насчет отключения его от программы “Реклама в Твиттере”. В нем говорится, что пользователь, связанный с этой учетной записью, не может участвовать в программе, что обусловлено политикой сервиса в отношении контента.

Это означает, что все активные кампании, продвигающие пользователя или его твиты, будут прекращены. На сайте RT уточняется, что Twitter запрещает рекламу с таких аккаунтов, как @ActualidadRT, @RT_1917, @RT_America, @RT_com, @RT_Deutsch, @RT_russian, @RTarabic, @RTenfrancais, @RTUKnews.

Симоньян и МИД РФ предупредили об ответных мерах для американских СМИ в России

5 октября в Совете Федерации главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что сервис микроблогов сам предложил RT рекламное сотрудничество и теперь это используется против телеканала.

По поводу запрета на рекламу она сказала сегодня РИА “Новости”: “Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер”.

В пресс-службе Sputnik отметили, что никогда не использовали платное продвижение в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение очередным агрессивным шагом, направленным на блокировку деятельности российских СМИ. “Ответные меры, естественно, последуют”, – пообещала она РИА “Новости”.

Захарова отметила, что воспрепятствование деятельности российских СМИ является грубым нарушением США международного права, и заявила, что участие Twitter к кампании по противодействию российским журналистам “свидетельствует о беспрецедентной атаке американских силовиков на СМИ”.

Накануне сообщалось, что Twitter меняет правила размещения рекламы на фоне расследования “российского вмешательства” в выборы в США. В частности, соцсеть намерена запустить так называемый центр прозрачности, благодаря которому пользователи получат возможность видеть, кто именно размещает объявления в соцсети, на кого они ориентированы, а также много другой информации.

На прошлой неделе в конгресс был внесен проект закона “о честной рекламе” (Honest Ads Act), появление которого было спровоцировано расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

В рамках этого расследования Twitter ранее заблокировал более 200 аккаунтов, предположительно связанных с РФ. Помимо Twitter, свидетельствовать перед конгрессом согласились Facebook и Google.

NEWSru.com

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