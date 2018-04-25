Тысячи малолетних преступников в Ирландии избежали наказания

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Более 8000 преступлений, совершенных более чем 3000 юными преступниками остались без наказания. Среди преступлений изнасилования и издевательства над детьми.

Всему виной принятая в 2001 Программе Ювинальной Деверсификации, помогающая юным преступникам встать на путь исправления, но избежать судебного преследования.

Juvenile Diversion Programme предполагает различные формы повинностей для детей нарушивших закон, например, извинения перед жертвой, предложение материальной компенсации, общественно-полезные работы и занятия спортом, вместо уголовного преследования.

За последние 7 лет участие в Juvenile Diversion Programme было предложено в 103,515 случаях из 158,521 преступлений.

Выяснилось что в 22,174 случаях дела под предлогом участия в воспитательной программе были замяты, а 3,489 юным преступникам удалось избежать ответственности.

Для исправления ситуации правоохранительные органы Ирландии планируют обратиться напрямую к жертвам преступлений с извинениями.

gazeta.russiandublin.com

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