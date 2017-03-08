У аптек в Литве в прошлом году было меньше клиентов, но выручка выросла

По данным Департамента статистики Литвы, выручка аптек в 2016 году в Литве выросла на 7% до 662,4 млн. евро. Как сообщила литовская деловая газета Verslo zinios, тенденции показывают, что люди реже ходят в аптеки, однако за один раз приобретают больше товаров.

“Сокращение числа посещений в аптеке изменило время, которое люди проводят в ней – клиенты дольше собираются, хотят получить более подробную консультацию. Люди реже заходят в аптеки, но за одно посещение приобретают больше товаров. Эту тенденцию мы отмечали и в прошлом году, и сейчас она все более явная”, – заявила председатель правления крупнейшей группы аптек Eurovaistinė Ингрида Дамулене. Оборот этой группы за год вырос на 4% до 206,3 млн. евро (без НДС).

Выручка владеющей 85 аптеками сети Benu vaistinė Lietuva в прошлом году выросла на 7,3% до 39,3 млн. евро. Как утверждает руководство сети, рост оборота обусловлен преобладающей тенденцией здорового образа жизни, а в целом наиболее значительно росли продажи в категориях пищевых добавок и косметики.

BNS

Метки: аптеки, выручка, Литва