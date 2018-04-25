У берегов Дании за три года образовались 11 новых островов

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В Балтийском море у берегов Дании в период с 2015 по 2018 год появилось 11 новых островов. Об этом в среду, 6 марта, сообщает со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия страны агентство ТАСС.

«В целом датское Управление по делам природы зарегистрировало 11 островов в Королевстве Дания с 2015 по 2018 год», — говорится в сообщении.

В частности, несколько новых островов появилось севернее острова Мэн. В районе фьорда Ниссум, на западе Ютландии, возникло пять островных новообразований меньшего размера.

«Новые острова возникают из-за эрозии почвы в море. Как правило, это происходит на высоких склонах, где почва сползает и ее относит морским течением», — пояснил сотрудник Управления по делам природы Эс Огорд.

Известно, что 11 островов состоят в основном из песка и имеют общую площадь в 63 га, примерно такую ​​же, что и Эльм, 78-й по величине остров Дании, расположенный в проливе Каттегат.

«Когда сила течений ослабевает, (перенесенный ими) материал оседает, и со временем может возникнуть остров. Часто отложения бывают вокруг мысов и подобных участков суши. Там и могут возникать острова, которые похожи на нанизанные на нить жемчужины», — пояснил Эс Огорд.

По его словам, датский ландшафт, который испытывает на себе постоянное воздействие воды и течений, постоянно меняется. В то же время, наряду с появлением новых островов исчезают старые.

korrespondent.net