У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2

У южного берега острова Новая Британия, входящего в состав Папуа – Новой Гвинеи, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2. После этого местные власти объявили угрозу возникновения цунами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах юго-западнее города Кокопо на острове Новая Британия. При этом очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.

После землетрясения была объявлена угроза возникновения цунами. Специалисты предупредили о возможности возникновения волн, превышающих уровень прилива на один метр, в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи.

Незадолго до этого землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе соседних Соломоновых островов. Эпицентр толчков располагался в 43 километрах от столицы государства города Хониара.

NEWSru.com

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