У берегов Папуа – Новой Гвинеи спустя сто лет удалось найти пропавшую австралийскую подлодку

Обломки первой подводной лодки Австралии HMAS AE1обнаружили на глубине 300 метров у острова Дьюк-оф-Йорк, входящего в состав Папуа – Новой Гвинеи, в ходе 13-й по счету поисковой экспедиции. Австралийские власти намерены договориться о создании мемориала на месте крушения и провести расследование о причинах гибели субмарины.

Дизель-электрическая подводная лодка длиной 55 метров была спущена на воду на английской верфи Vickers Armstrong в мае 1913 года и весной следующего года вошла в состав Королевского австралийского флота. В ее экипаж входили как английские, так и австралийские моряки. После начала Первой мировой войны HMAS AE1 в составе Австралийских военно-морских экспедиционных сил участвовала в оккупации германских территорий. 13 сентября 1914 года, спустя семь месяцев после начала службы, субмарина бесследно исчезла.

Как напоминает The Sydney Morning Herald, исчезновение подлодки до сих пор оставалось одной из самых таинственных загадок в истории австралийской нации. Не имелось никаких сведений о судьбе 35 моряков. Подлодка не посылала сигналов бедствия, не было никаких свидетелей крушения, а отправленные на поиски суда не смогли обнаружить в предполагаемом районе бедствия пятен масла или обломков.

Это была первая боевая потеря Королевского австралийского флота и первая потеря подводной лодки союзников в Первой мировой войне. До сих пор считалось, что HMAS AE1 не могла пострадать в результате действий противника, поскольку Германия в районе Папуа – Новой Гвинеи располагала только небольшим исследовательским кораблем. Наиболее вероятной считалась версия, согласно которой субмарина затонула после удара о риф.

Об обнаружении затонувшей подлодки в четверг, 21 декабря, заявила министр обороны Австралии Мариес Пейн. По ее словам, 800-тонный корабль находится на глубине около 300 метров в районе острова Дьюк-оф-Йорк. В месте крушения уже проведена заупокойная служба о членах экипажа. В настоящее время правительство Австралии ведет переговоры с властями Папуа – Новой Гвинеи по поводу охраны обломков и создания постоянно действующего мемориала. Также австралийские военные пытаются разыскать родственников погибших моряков, чтобы предоставить им возможность проститься с ними.

Военные объявили о намерении провести расследование причин гибели субмарины. Контр-адмирал в отставке Питер Бриггс в комментарии The Australian предположил, что причиной гибели подлодки стал некий инцидент во время погружения. Со ссылкой на полученные фото и видео с места обнаружения останков он сообщил, что HMAS AE1 с большой силой ударилась о дно, а нос оказался гораздо ниже кормы.

По его словам, подлодка, по всей видимости, испытала мощное внешнее воздействие, которое вызвало быстрое затопление. Теоретически инцидент мог быть вызван детонацией одной из восьми торпед, стоявших на вооружении HMAS AE1.

В своем выступлении в Австралийском морском музее в Сиднее министр обороны Мариес Пейн назвала гибель субмарины трагедией для австралийского флота времен Первой мировой войны. Она выразила надежду на то, что 35 душ теперь найдут успокоение, а Австралия никогда не забудет тех, кто принес жизнь в жертву для своей страны.

Нынешняя поисковая экспедиция обошлась в 1 млн долларов США и спонсировалась совместно правительством Австралии и частным консорциумом Telstra Джона Маллена. Предыдущие поисковые операции позволили сузить район поисков. Обломки субмарины были обнаружены с помощью аппарата для подводной фото- и видеосъемки.

NEWSru.com

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