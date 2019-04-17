У ИАПЛ – 56 мандатов

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В минувшую пятницу на свое первое заседание в новом составе собрались члены совета Шальчининкского района. В совете, в который входят 25 членов, абсолютное большинство составляют представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Присягу принесли 24 избранных членов совета и победивший уже в первом туре прямых выборов мэра Здислав Палевич, который успешно избран мэром уже на четвертый срок полномочий. В совете Шальчининкского района абсолютное большинство – 19 членов – составляют представители ИАПЛ-СХС.

Всего на выборах в советы самоуправлений Литвы коалиция ИАПЛ-СХС и «Русского альянса» получила 56 мандатов, из них 3 — в Висагинасе и 53 — в Вильнюсском округе, таким образом заняв здесь почетное первое место среди всех партий.

Эта большая победа очень красноречива, если учесть, что в Вильнюсском округе проживает треть жителей Литвы, и здесь генерируется почти половина ВВП Литвы – 42%.

8 апреля на первое заседание собрался совет Тракайского района, в котором коалиция Избирательной акции поляков и «Русского альянса» входит в состав правящей коалиции, а председатель Тракайского отделения ИАПЛ-СХС Мария Пуч была избрана вице-мэром района.

11 апреля новоизбранные члены совета Вильнюсского городского самоуправления подписали коалиционный договор. В состав правящей коалиции, как и раньше, вошла коалиция Избирательной акции поляков Литвы и «Русского альянса», а Эдита Тамошюнайте вновь займет должность вице-мэра и будет курировать такие области, как образование (дошкольное развитие), здоровье и культура.

Информация «ЛК», BNS