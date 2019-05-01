У итальянского коллекционера украли 35 редких саксофонов

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Грабители украли 35 редких саксофонов у известного итальянского коллекционера Аттилио Берни, но не тронули жемчужину коллекции — инструмент легендарного джазового музыканта Сонни Роллинза, сообщает AFP.

По мнению Берни, это означает, что воры не понимали ценность краденного.

При этом восемь из 35 саксофонов вскоре были найдены полицией в одном из бедных районов Рима.

Стоимость украденного оценивается Берни в 300 тысяч евро, однако коллекционер подчеркивает, что такие инструменты трудно продать.

Среди украденных саксофонов есть инструменты XIX века и инструменты, принадлежавшие известным музыкантам.

NEWSru.com.il