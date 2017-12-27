У красавицы огромные лапы

Каждый год главная ёлка Беларуси дарит минчанам и гостям столицы новогоднее чудо, появляясь не только во всей красе, но и в новом обличье. И этот год не исключение: 34–метровый символ Нового года предстал перед ожидающей праздника публикой в обновленном дизайне и с оригинальными украшениями, которые мерцают и светятся даже днем.

Сегодня главная ёлка «прописалась» на Октябрьской площади Минска.

Еще в начале 2000–х здесь стояла живая ёлка. 30–метровое дерево тщательно приглядывали в Беловежской пуще с лета. А зимой снаряжали за елью «экспедицию». С 2004 года новогодняя ёлка постепенно меняется: она еще состоит из нескольких десятков живых елей, но уже начинают использовать металлический каркас. Деревца тщательно сортировали по размерам и крепили на металлической основе, а форму всему дереву придавали уже на высоте, обстригая и ровняя еловые лапки бензопилой. А накануне нового 2006 года на площади уже появилась искусственная ель. Тогда ее украшали огромными шарами диаметром 30 сантиметров. С каждым Новым годом ёлка все больше удивляла минчан.

2015 год ёлка встречала украшенная игрушками с национальными мотивами и орнаментом. Тогда же на площади появились и гигантские 3D–шары высотой почти 10 метров и весом 750 килограммов каждый. Изменилась и сама конструкция дерева: теперь за счет специальных металлических корзин–креплений елка обрела естественный «лапчатый» вид.

С установкой ёлки обычно справляются чуть меньше чем за три недели. Сначала возводят 10–тонный металлический каркас, надежно фиксируя его со всех сторон. Работа ювелирная: ошибка на миллиметр — и верхушка дерева будет «гулять» под порывами ветра на 1,5–2 метра. Иногда на установку только одного ствола уходит до 2–3 часов. Потом на ёлку навешивают увесистые полукруглые металлические прутья, которые позже «обрастают» хвоей. На 33 таких яруса понадобилось в общей сложности около 3,5–4 тысяч еловых лапок!

Елочные игрушки нынче сделали по обновленной технологии прошлого года: благодаря специальным светодинамическим элементам украшения создают эффект иллюминации и днем. Такая красота состоит из более чем 800 панелей и свыше 70 тысяч пайеток. Венчает же главную белорусскую ёлку из года в год 3–метровая светящаяся звезда, от которой вниз бегут разноцветные огоньки. Традиционно на главной площади Минска, Октябрьской, зажигаются и гигантские 3D–шары. На каждый ушло 350 м светодиодного дюралайта и около 150 метров гирлянд. Это более чем 11 тысяч лампочек!

А прямо возле главной ёлки расположилась новогодняя ярмарка. Декоративные домики, в которых играет рождественская музыка, продаются сувениры и подарки. Здесь же можно погреться ароматным глинтвейном или чаем, перекусить сочными драниками или горячими пирожками. А потом — сразу на коньки: вокруг ёлки зальют большой каток, где в новогоднюю ночь можно кататься всей семьей хоть до самого утра.

Ольга САВИЦКАЯ.

Метки: N52 (1192) 28 декабря, Беларусь