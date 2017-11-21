У Литвы не было возможностей привлечь агентства ЕС

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что у Литвы не было возможностей привлечь Европейское агентство по вопросам лекарственного обеспечения и Европейской банковской организации из Великобритании после процесса “Брексит”.

“Мы можем участвовать в любом процессе, но нужно оценивать свои возможности. Если говорить о нашей стране, то один из факторо элементарный, но важный. Мы могли бы предложить летать в Вильнюс через Варшаву, через Ригу, не имея нормального и элементарного сообщения авиатранспортом, что очень важно для таких агентств”, – сказал премьер Литовскому радио.

По словам С. Сквярнялиса, в Литве агентствам было бы трудно найти подходящие офисы, а их сотрудникам было бы сложно пользоваться системой просвещения.

“В конце концов это и здания, потому что это довольно крупные агентства, это работники. Там также уже есть работающие сейчас люди, их возможностью вместе с семьями пользоваться инфраструктурой, прежде всего, системой просвещения, садиками на иностранном языке”, – сказал он.

В понедельник вечером было принято решение о том, что действующее сейчас в Лонодоне агентство после выхода Великобритании из Евросоюза будет переведено в столицу Нидерландов Амстердам, а Европейская банковская организация – в Париж.

BNS

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