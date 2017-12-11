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У. М. Саакашвили руки в крови – заявил президент Украины в Вильнюсе

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 11, 12:00   |   1 комментарий

Находившийся на минувшей неделе в Вильнюсе президент Украины Петр Порошенко заявил, что руки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемого в незаконном получении помощи от России, запачканы в крови.

В интервью литовской телепередачи “Панорама недели” П. Порошенко сказал, что М. Саакашвили получал помощь от скрывающегося в России предпринимателя Сергея Курченко, который якобы представляет российские органы безопасности. По словам П. Порошенко, С. Кученко “делает деньги на крови”.

“Это означает, что и руки М.   Саакашвили в крови”, – сказал украинский президент.

Поведение М. Саакашвили П. Порошенко охарактеризовал как трагедию.

“Мне это кажется трагедией: от грузинского президента-реформатора до человека, которого финансирует олигарх С. Кученко, сейчас он является правой рукой директор ФСБ Александра Бортникова. Эти деньги, которые украдены на заводах на оккупированных территориях – там генерал А. Бортников назначил С. Курченко владельцам этих предприятий. Эти запачканные кровью деньги были переданы команде М. Саакашвили. У следователя есть не только записи телефонных разговоров, но и видео-записи передачи денег. Снято, как в целом полмиллиона долларов были переданы ближайшему соратнику и казначею М. Саакашвили”, – заверил П. Порошенко.

Он также подчеркнул, что его обязанностью в качестве президента является “соблюдение всех процедур, прозрачный правовой процесс, которому бы доверяла вся международная общественность”.

В 2015 году М. Саакашвили был назначен губернатором Одесской области, но позднее, когда между ним и П. Порошенко возник конфликт, М. Саакашвили был лишен украинского гражданства. В сентябре М. Саакашвили с группой сторонников вернулся в Украину, хотя украинские пограничники пытались предотвратить его въезд. Сейчас М. Саакашвили арестован правоохранительными органами в Киеве.

М. Саакашвили представляет себя как решительного борца с коррупцией и предъявленные обвинения называет провокацией П. Порошенко.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (78.158.2.140) Вопрос пишет:
    2017 12 11 at 12:22

    У кого из нынешних правителей Украины руки не в крови?






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