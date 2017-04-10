У М. Синкявичюса и Г. Палуцкаса есть претензии к “аграриям”, но коалиция сохранится

Претендующие на пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс и Гинтаутас Палуцкас заявляют, что нынешние отношения с правящими “аграриями” не удовлетворяют партию, но о пересмотре коалиционного соглашения или его расторжении говорят осторожно.

Оба участника второго тура выборов главы ЛСДП обещают вести переговоры о большей роли партии в коалиции.

Г. Палуцкас, сомневавшийся после парламентских выборов в том, что социал-демократам стоит вступать в коалицию с “аграриями”, критиковал полученные условия, а в понедельник на пресс-конференции отметил, что большинство отделений партии не устраивают неравноценные отношения с Литовским союзом крестьян и зеленых. Он подчеркнул, что над социал-демократами нависла угроза “раствориться в более крупном образовании”.

“Я действительно не отказываюсь от этой мысли (работать в оппозиции – BNS ), я от этой позиции не откажусь, поскольку опасность есть. Однако в есть общий интерес Литвы, а не только партии, есть выводы Еврокомиссии, очевидные статистические показатели, которые свидетельствуют о том, что социальный отрыв, бедность, эмиграция, региональная политика действительно в очень плохой ситуации. Поэтому было бы очень безответственно, если бы социал-демократы ушли, не воспользовавшись возможностью реализовать левую политическую повестку работы, просто это было бы близоруким и преступным поведением в отношении литовского общества”, – пояснил он журналистам.

М. Синкявичюс, в свою очередь, отметил, что от самих членов партии слышал, что нынешние отношения по причине “метаний крупного партнера по коалиции”, их не устраивают. Он отметил, что будет стремиться нормализовать эти отношения, не будет спешить переписывать договор, поскольку этого, по его словам, должны хотеть обе стороны.

Во второй тур проходивших впервые прямых выборов председателя ЛСДП прошли Г. Палуцкас, набравший 4017 голосов членов партии, М. Синкявичюс был вторым с поддержкой 3654 однопартийцев. Второй тур выборов намечен на 20-22 апреля.

BNS

Метки: Гинтаутас Палуцкас, Литва, Миндаугас Синкявичюс