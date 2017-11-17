У Меркель возникли проблемы с формированием нового коалиционного правительства

В Берлине начался последний из запланированных раунд предварительных консультаций о формировании будущего правительства Германии. В переговорах участвуют делегации четырех партий, имеющих в сумме парламентское большинство: консерваторы Христианско-демократического и Христианско-социального Союзов (ХДС и ХСС), “Союз-90” (“зеленые”) и либералы из Свободной демократической партии (СвДП), сообщает DW.

Ранее партиям удалось сблизить позиции по целому ряду спорных политических тем. Однако существенные разногласия до сих пор остаются, в частности, в подходах к проблемам беженцев, защиты климата и перераспределения налоговых поступлений. Последняя попытка прийти к консенсусу как раз и будет предпринята в ночь с 16 на 17 ноября.

Председатель ХДС Ангела Меркель, которая по-прежнему исполняет обязанности канцлера, прибыв на очередной раунд консультаций, констатировала серьезные разногласия с партнерами по потенциальной правящей коалиции.

“Есть разногласия, серьезные разногласия, каждый борется за то, чтобы максимально отстоять свои позиции. У нас разные позиции, и сегодня мы должны поставить себя на место других, чтобы понять, какие у них интересы. Если это получится, а я думаю, это возможно, то тогда в конце дня мы сможем прийти к позитивному итогу. Но это сложная задача”, – признала она (цитата по ТАСС).

Меркель создавала коалиции трижды: в 2005 и 2013 годах – с Социал-демократической партией (СДПГ), в 2009 году – со Свободной демократической партией. Однако ее партнеры каждый раз за это расплачивались. СДПГ на выборах 2009 года получила худший результат в своей истории, а СвДП в 2013 году вообще не прошла в парламент, отмечает газета “Ведомости”.

В Бундестаге впервые с 1953 года представлены шесть партий – выступающие единым блоком ХДС и ХСС (33,2%), социал-демократы (20,8%), “Альтернатива для Германии” (13,1%), Свободная демократическая партия (10,4%), “зеленые” (9,2%) и Левая партия (8,7%).

После того, как СДПГ приняла решение уйти в оппозицию, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции – “Ямайка” (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и “зеленые”). Однако эксперты ранее предупреждали, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.

NEWSru.com

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