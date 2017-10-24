У памятника советским военным – спецтаблички

Самоуправление Биржайского района Литвы по своей инициативе оборудовало таблички на местах захоронения советских военных, на которых указывается, что надписи на старых табличках не соответствуют исторической правде.

Уже устанавливаются таблички, поясняющие что надписи на них не следует воспринимать как истину, сообщила в субботу газета Lietuvos zinios.

“Мы чувствуем, что внесли вклад в отражение исторической правды и считаем что сделали правильно. Однако мы бы не удивились, если бы наши усилия были бы оценены как своеволие, и мы бы получили за это по шапке”, – признался в интервью изданию отвечающий за вопросы охраны памятников в Биржайском районном самоуправлении Далюс Микелёнис.

Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис заявил, что самоуправления свободны добавлять поясняющий таблички к памятникам, по этому вопросу им даже не нужны директивы сверху.

BNS

Метки: Литва