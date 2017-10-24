Самоуправление Биржайского района Литвы по своей инициативе оборудовало таблички на местах захоронения советских военных, на которых указывается, что надписи на старых табличках не соответствуют исторической правде.
Уже устанавливаются таблички, поясняющие что надписи на них не следует воспринимать как истину, сообщила в субботу газета Lietuvos zinios.
“Мы чувствуем, что внесли вклад в отражение исторической правды и считаем что сделали правильно. Однако мы бы не удивились, если бы наши усилия были бы оценены как своеволие, и мы бы получили за это по шапке”, – признался в интервью изданию отвечающий за вопросы охраны памятников в Биржайском районном самоуправлении Далюс Микелёнис.
Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис заявил, что самоуправления свободны добавлять поясняющий таблички к памятникам, по этому вопросу им даже не нужны директивы сверху.
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Какие фашисты? Их в Литве было около 1000 человек (немцев), остальные “свои”. Никаких фашистов не надо.
Оскорблять память павших в борьбе с фашизмом – значит становиться на сторону фашистов.
Забавно, не бывшие ли лидеры комсомольцев-коммунистов демонстрируют ныне верноподданические чувства и утверждают “историческую правду”?
Йонас, следуете примеру тимура-2, отталкиваете Аса? Это почему же? Вы же из одной команды.
Хуторяне переписывают историю? Занятно.
Кстати, может кавалеру медали Пушкина стоит озаботится чистотой русского языка в публикуемых материалах :”….добавлять поясняющий таблички к памятникам,….”. Без стакана чачи и не понять, что за мысль выражена в этой цитате. Может Ас и Бава знают.