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У памятника советским военным – спецтаблички

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 23, 18:00   |   Комментариев: 5

Самоуправление Биржайского района Литвы по своей инициативе оборудовало таблички на местах захоронения советских военных, на которых указывается, что надписи на старых табличках не соответствуют исторической правде.

Уже устанавливаются таблички, поясняющие что надписи на них не следует воспринимать как истину, сообщила в субботу газета  Lietuvos zinios.

“Мы чувствуем, что внесли вклад в отражение исторической правды и считаем что сделали правильно. Однако мы бы не удивились, если бы наши усилия были бы оценены как своеволие, и мы бы получили за это по шапке”, – признался в интервью изданию отвечающий за вопросы охраны памятников в Биржайском районном самоуправлении Далюс Микелёнис.

Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис заявил, что самоуправления свободны добавлять поясняющий таблички к памятникам, по этому вопросу им даже не нужны директивы сверху.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (5)
  1. (89.139.167.168) As пишет:
    2017 10 24 at 06:45

    Какие фашисты? Их в Литве было около 1000 человек (немцев), остальные “свои”. Никаких фашистов не надо.

  2. (78.158.2.140) Дуся пишет:
    2017 10 24 at 00:58

    Оскорблять память павших в борьбе с фашизмом – значит становиться на сторону фашистов.

  3. (78.158.2.140) Дак пишет:
    2017 10 24 at 00:58

    Забавно, не бывшие ли лидеры комсомольцев-коммунистов демонстрируют ныне верноподданические чувства и утверждают “историческую правду”?

  4. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 10 23 at 22:43

    Йонас, следуете примеру тимура-2, отталкиваете Аса? Это почему же? Вы же из одной команды.

  5. (87.255.2.135) Йонас пишет:
    2017 10 23 at 22:32

    Хуторяне переписывают историю? Занятно.
    Кстати, может кавалеру медали Пушкина стоит озаботится чистотой русского языка в публикуемых материалах :”….добавлять поясняющий таблички к памятникам,….”. Без стакана чачи и не понять, что за мысль выражена в этой цитате. Может Ас и Бава знают.






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