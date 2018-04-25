У правительства Литвы есть конкретные планы повышения конкуренции в торговле

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Литовское правительство подготовило план мер по борьбе с возможным доминированием торговых сетей, а окончательная цель плана — поощрение мелких предпринимателей, сообщил портал delfi.lt, ссылаясь на полученную информацию.

Представители властей не комментируют этот план более подробно. По сообщению портала, пока меры не являются официальными и будут еще рассматриваться Кабмином, сеймом и в ответственных органах.

Согласно данным портала, в предложении намечается увеличить участие государства в торговле и выйти в наиболее прибыльные сферы — речь идет о государственной монополии на торговлю алкоголем, государственных аптеках в лечебных учреждениях, отмене сборов на принадлежащих государству рынках в обмен на снижение цен.

Также планируется требовать от торговых сетей вести двойной учет, в котором точно будут оцениваться заработки торговцев, намечаются штрафы за превышение концентрации, государственная помощь малому и среднему бизнесу.

В плане правительственных мер якобы идет речь и о сокращении прибыльности торговых сетей.

BNS напоминает, что премьер Саулюс Сквярнялис в августе отмечал, что правительство рассматривает решения, которые не позволят повысить цены на пищевые продукты и услуги. Глава Кабмина говорил, что контролирующие органы должны активно следить за ситуацией на рынке.

Тогда он также сообщил, что правительство стремится к диалогу со всеми бизнес-группами, но если «понимания, диалога и общих решений не будет, то правительство использует все права и полномочия, предоставляемые законом».

BNS