У правоохраны вызывает сомнение психическое состояние подозреваемого в убийстве 4 членов семьи

Литовские прокуроры говорят, что у них вызывает сомнения психическое состояние подозреваемого в убийстве четырех членов семьи 26-летнего Эгидиюса Анупрайтиса.

“Будет проведено комплексное обследование для установления психического состояния подозреваемого”, – сказал журналистам во вторник главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

По словам прокурора, задержанный во вторник в Мариямполе подозреваемый целился в жизненно важные места на телах близких людей, он сделал в них 21 выстрел.

“На месте инцидента был сделан как минимум 21 выстрел. С учетом ранений, которые мы видим на телах погибших, мы можем сказать, что он целился в жизненно важные места тела. На основании этого можно полагать, что у подозреваемого была цель убить людей”, – сказал Д. Валкавичюс.

“После таких ранений выжить невозможно”, – добавил он.

Э. Анупрайтис подозревается в убийстве членов своей семьи – матери, отца, бабушки и брата отца. Их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в понедельник. Дедушка подозреваемого был найден с огнестрельным ранением в ногу, он госпитализирован.

BNS

Метки: Литва