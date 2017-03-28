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У правоохраны вызывает сомнение психическое состояние подозреваемого в убийстве 4 членов семьи

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 18:00   |   Комментариев: 7

Литовские прокуроры говорят, что у них вызывает сомнения психическое состояние подозреваемого в убийстве четырех членов семьи 26-летнего Эгидиюса Анупрайтиса.

“Будет проведено комплексное обследование для установления психического состояния подозреваемого”, – сказал журналистам во вторник главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

По словам прокурора, задержанный во вторник в Мариямполе подозреваемый целился в жизненно важные места на телах близких людей, он сделал в них 21 выстрел.

“На месте инцидента был сделан как минимум 21 выстрел. С учетом ранений, которые мы видим на телах погибших, мы можем сказать, что он целился в жизненно важные места тела. На основании этого можно полагать, что у подозреваемого была цель убить людей”, – сказал Д. Валкавичюс.

“После таких ранений выжить невозможно”, – добавил он.

Э. Анупрайтис подозревается в убийстве членов своей семьи – матери, отца, бабушки и брата отца. Их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в понедельник. Дедушка подозреваемого был найден с огнестрельным ранением в ногу, он госпитализирован.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (7)
  1. (89.138.1.8) Алдона пишет:
    2017 03 28 at 21:16

    Ну вот ты видишь – что с тебя, барана, взять? Баран и есть баран.

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 28 at 20:34

    Смотри может отрыгнуться завоешь.

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 28 at 20:31

    Нашёл Баван идиот тему где скакать,ты на могилах своих родственников ещё поскачи.

  4. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 28 at 20:17

    А алдону все считают развратным животным.

  5. (89.138.1.8) Алдона пишет:
    2017 03 28 at 20:10

    А на форуме аса считают нормальным по крайней мере 3 “человека”.

  6. (83.220.239.64) йозас пишет:
    2017 03 28 at 18:29

    от такой жизни вызовет сомнение любое состояние.

  7. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 03 28 at 18:16

    Ух и умные литовские прокуроры !
    Вангуют по чёрному !






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