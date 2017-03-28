Литовские прокуроры говорят, что у них вызывает сомнения психическое состояние подозреваемого в убийстве четырех членов семьи 26-летнего Эгидиюса Анупрайтиса.
“Будет проведено комплексное обследование для установления психического состояния подозреваемого”, – сказал журналистам во вторник главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
По словам прокурора, задержанный во вторник в Мариямполе подозреваемый целился в жизненно важные места на телах близких людей, он сделал в них 21 выстрел.
“На месте инцидента был сделан как минимум 21 выстрел. С учетом ранений, которые мы видим на телах погибших, мы можем сказать, что он целился в жизненно важные места тела. На основании этого можно полагать, что у подозреваемого была цель убить людей”, – сказал Д. Валкавичюс.
“После таких ранений выжить невозможно”, – добавил он.
Э. Анупрайтис подозревается в убийстве членов своей семьи – матери, отца, бабушки и брата отца. Их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в понедельник. Дедушка подозреваемого был найден с огнестрельным ранением в ногу, он госпитализирован.
Метки: Литва
Ну вот ты видишь – что с тебя, барана, взять? Баран и есть баран.
Смотри может отрыгнуться завоешь.
Нашёл Баван идиот тему где скакать,ты на могилах своих родственников ещё поскачи.
А алдону все считают развратным животным.
А на форуме аса считают нормальным по крайней мере 3 “человека”.
от такой жизни вызовет сомнение любое состояние.
Ух и умные литовские прокуроры !
Вангуют по чёрному !