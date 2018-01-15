У президента Мексики и министров возникли проблемы с глазами после открытия авиацентра

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и несколько членов кабинета министров получили серьезное раздражение глаз после посещения церемонии открытия Национального центра авиационных технологий в городе Колон (штат Керетаро) в минувшую пятницу, 12 января, сообщает Milenio.com.

Глава государства и высокопоставленные чиновники вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Пока непонятно, что стало причиной инцидента. Министерство здравоохранения занимается расследованием и пытается понять, что вызвало подобные симптомы.

Некоторые пострадавшие чиновники отменили публичные выступления до полного восстановления здоровья, как им рекомендовали медики. Однако мексиканский лидер решил оставить свой рабочий график без изменений, передает агентство Reuters.

Сообщается, что помимо Энрике Пенья Ньето также пострадали министр обороны страны Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда, министр финансов Хосе Антонио Гонсалес Анайя, министр сельского хозяйства Хосе Кальсада и министр окружающей среды Рафаэль Пакьяно Аламан, а также глава администрации президента Франсиско Гусман Ортис и генеральный координатор по вопросам политики и правительства Андрес Масье Фернандес.

По окончании церемонии открытия центра и вручения премий в области науки и технологий в Колоне все чиновники отправились к врачам, почувствовав сильное раздражение глаз.

NEWSru.com

Метки: В мире