У сборной Литвы новый тренер

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Литовская футбольная федерация распространила официальное заявление о назначении на пост главного тренера сборной Владаса Урбонаса.

После отставки Эдгараса Янкаускаса основными претендентами на пост главного тренера сборной являлись поляк Марек Зуб и Владас Урбонас, до настоящего момента тренировавший команду «Жальгирис».

Цвета футбольной команды «Жальгирис» В. Урбонас представлял и в качестве игрока с 1993 по 1996 год. 15 ноября 1991 года дебютировал в составе сборной Литвы в матче Кубка Балтии против Эстонии, в этой же игре забил свой единственный гол за сборную. Всего в 1991—1993 годах сыграл 14 матчей за национальную команду, в том числе 4 отборочных матча чемпионата мира, 4 матча Кубка Балтии и 6 товарищеских игр. С 1997 по 1999 гг. был легионером, выступал за венгерские футбольные клубы.

С 2003 года работает тренером. Начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2008 году в футбольном клубе «Экранас», с которым пять раз завоевывал золотые медали на чемпионате Литвы с 2008 по 2013 год. В 2012-2013 гг. вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. В. Урбонас в 2008, 2011 и 2012 годах признавался лучшим тренером Литвы.

В декабре 2014 года возглавил клуб «Тракай». В 2015 году тренер вновь получил ту же почетную оценку, руководя командой «Тракай», которая выиграла титулы вице-чемпионов в сезоне и бросила вызов за титул «Жальгирису». В конце сезона 2017 года В. Урбонас работал тренером Юрмальского «Спартака» и помог команде завоевать звание чемпионов Латвии. В июне прошлого года встал у руля «Жальгириса».

Владас Урбонас в качестве главного тренера сборной был официально представлен на пресс-конференции.

Подготовлено по сообщениям СМИ