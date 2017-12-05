У сейма Литвы около 100 человек призывали смягчить наказания за хранение конопли

В Вильнюсе в минувшую субботу около ста человек, преимущественно – молодежь, протестовали против строгих наказаний за хранение небольшого количества конопли (марихуаны). Литовский премьер Саулюс Сквярнялис считает, что это тяжкое преступление и законы смягчать не следует.

На акцию пришли представители организаций либеральной молодежи, активисты образовавшихся в соцсетях движений. На Площади независимости варили чай из конопли, была сооружена сетчатая клетка, по словам участников акции, символизирующая тюрьму, куда отправляют молодого человека, который, возможно, совершил первую, но судьбоносную ошибку – у него нашли при себе коноплю.

“Он теряет поддержку друзей, семьи, возможности карьеры, его помещают в одну камеру с представителями криминального мира – убийцами, грабителями. Человек, восемнадцати лет, который, возможно, впервые имел при себе несколько граммов конопли, приравнивается к тем, кто действительно совершает преступления. Мне кажется, цель тюрьмы – оградить общество. От кого ограждают эти законы, я не знаю”, – сказал BNS председатель Вильнюсской организации либеральной молодежи Леонардас Марцинкявичюс. – Я бы побуждал помогать людям, а не сажать их в тюрьму и разрушать их жизни”.

В октябре вступили в силу поправки, не позволяющие назначать отсрочку наказания за тяжкие преступления, включая распространение наркотиков. Некоторые юристы предупреждали, что теперь реальные сроки лишения свободы будут получать все молодые люди, которых застали за общим раскуриванием папиросы из марихуаны или которые прислали себе небольшое количество этого наркотика из-за рубежа. Прокуратура утверждала, что в случае подобных разовых ситуаций можно будет применять положение Уголовного кодекса, позволяющее назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено.

BNS

Метки: Конопля, Литва, марихуана