У Сейма — металлическое заграждение

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Здание Сейма планируют окружить металлическим забором, чтобы затруднить подъезд к нему транспортных средств, сообщает LRT.

После террористической атаки в Берлине в 2016 году, когда грузовик въехал в толпу людей, и других подобных инцидентов в Европе Департамент безопасности оценил риск для правительственных зданий Литвы и принял решение об их модернизации. Металлические столбики уже установлены у здания кабмина, аналогичные меры хотят принять и в отношении парламента.

«Мы решили позаботиться о защите не только Сейма, но и общественных мест — площади Независимости, где проходят массовые мероприятия, наши торжества. Весь квартал будет огорожен механическими средствами защиты от транспортных средств», — сказал заместитель директора Департамента безопасности правительства Валентинас Мацкявичюс.

Однако руководитель Социал-демократической трудовой партии, вице-спикер Сейма Гедиминас Киркилас считает, что сейчас парламентарии чувствуют себя в безопасности, как никогда раньше.

В свою очередь, лидер партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис придерживается мнения, что средства, предназначенные для установки ограждения, можно потратить с большей пользой, например, на оборудование детских комнат в парламенте, куда сотрудники могли бы привести своих детей в рабочее время.

«Я думаю, что этот социально ответственный подход, ориентированный на семью, был бы более понятным для общественности и был бы гораздо полезнее для людей, работающих здесь, чем ограждение столбиками», — отметил он.

Глава Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене уверена, что забор позволит обеспечить защиту не только членам Сейма, но и людям, которые устраивают собрания и митинги возле здания парламента.

В ближайшие годы у зданий министерств металлические столбики устанавливать не будут. Тем более что сами министры заявляют, что дополнительная защита им не нужна. Заборы собираются установить возле здания Сейма и президентского дворца в течение трех лет.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt