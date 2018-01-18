У Северной Кореи может быть до 20 ядерных зарядов, считают американские ученые

Число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, предположили американские ученые Ганс Кристенсен и Роберт Норрис в статье в журнале Bulletin of Atomic Scientists.

Они также указывают, что в распоряжении властей Северной Кореи может быть достаточно радиоактивных материалов, чтобы произвести еще от 30 до 60 боеголовок. При этом, по их данным, Пхеньяну еще предстоит разработать или отладить ракету, которая бы смогла доставить боеголовку к цели. Ученые настроены скептично, несмотря на победные реляции северокорейских СМИ.

Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис – старший научный сотрудник упомянутой федерации, отмечает РИА “Новости”.

“Ядерная программа Северной Кореи проделала заметный прогресс за последние годы, включая широкий ряд ракетных и мощных ядерных испытаний. Предположительно, если это уже не случилось, функционирующий ядерный арсенал в распоряжении Пхеньяна – это лишь вопрос времени”, – указывают они.

“Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30-60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как “Нодон”, – подчеркивают специалисты.

Ряд ученых ранее выражали сомнения, что Пхеньян обладает технологиями повторного входа в атмосферу для межконтинентальных баллистических ракет.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

NEWSru.com

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