У Трампа рекордно низко упал рейтинг

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низких 40%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.
По данным опроса, лишь 40% респондентов одобряют действия Трампа, в то время как 55% высказали свое недовольство президентом.
Кроме того, до рекордно низкого показателя упал и уровень одобрения среди демократов и респондентов, не поддерживающих ни одну из партий — 88% и 56% опрошенных соответственно не одобряют действия Трампа.
В 27 штатах страны противники политики Трампа составляют большинство.
Опрос проводился с 1 по 31 января, в нем приняли участие более 156 тысяч человек.
Отметим, по состоянию на конец прошлого года за Трампа были готовы проголосовать треть избирателей.
Рейтинг главы Белого дома упал из-за рекордного в истории США правительственного кризиса, длившегося 35 дней.
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