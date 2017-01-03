У юристов сейма вызвали сомнения предложения сократить число депутатов

Департамент по делам права литовского парламента критически оценивает предложение “аграриев-зеленых” сократить количество депутатов со 141 до 101. Юристы, подготовившие вывод по предложенным поправкам к Конституции, отмечают, что сокращение населения не должно быть решающим аргументов, ведь парламентарии представляют и граждан, проживающих за границей.

“Следует предположить, что одно лишь сокращение население не может отрицать народное представительство не только граждан, проживающих Литве, но и тех граждан, которые живут в других государствах”, – говорится в выводах департамента.

Юристы утверждают, что сокращение числа депутатов может иметь долгосрочные последствия – в будущем при увеличении или при еще более значительно сокращении населения, Конституция вновь будет изменена на этом основании.

Лидер Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и еще несколько десятков парламентариев утверждают, что количество членов сейма нужно сократить, поскольку в стране сократилось количество жителей.

В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3 млн. 700 тыс. человек. Сейчас в стране 2 млн. 850 тыс. жителей.

BNS

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