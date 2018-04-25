Uber и Cabify приостанавливают работу в Барселоне

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Международные сервисы частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify объявили о приостановке работы в испанской Барселоне из-за новых правил регулирования автомобильных перевозок, введенных местными властями. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Нововведениями, в частности, предусмотрено, что пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги минимум за 15 минут. Обе компании расценили принятые каталонскими властями меры как достаточно жесткие и объявили, что отказываются предоставлять свои услуги на территории Барселоны.

Uber и Cabify также заявили о намерении покинуть Мадрид на этой неделе, если региональное правительство удовлетворит просьбу бастующих в городе таксистов, которые добиваются установления законодательных ограничений на работу обеих компаний.

Испанские таксисты неоднократно жаловались на нечестную конкуренцию с водителями, работающими через приложения Uber и Cabify. Последние получают лицензию VTC, которая значительно дешевле, чем та, что вынуждены приобретать официальные таксисты.

Уже почти две недели в стране продолжаются забастовки таксистов, цель которых — законодательное урегулирование деятельности частных водителей, работающих через платформы Uber и Cabify. Первыми протесты начали водители такси в Барселоне, которые 18 января заблокировали движение в центре города. 21 января бессрочную забастовку объявили таксисты Мадрида.

belta.by