Uber оштрафовали в Великобритании и Нидерландах

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Сервис по заказу такси Uber оштрафован в Великобритании и Нидерландах в общей сложности на $1,17 млн из-за кибератаки 2016 года, о которой компания умалчивала. Об этом сообщает Sky News во вторник, 27 ноября.

Отмечается, что штраф в Великобритании составил 385 тысяч фунтов стерлингов , в Нидерландах – 600 тысяч евро.

По данным британского Управления уполномоченного по вопросам информации (ICO), злоумышленники получили доступ к системам Uber и заполучили данные около 2,7 млн клиентов и 82 тысяч водителей сервиса в Великобритании. Нидерландские власти заявили об утечке данных 174 тысяч человек.

По всему миру утечка коснулась имен, адресов и телефонов 50 млн клиентов и 7 млн водителей Uber. Руководство Uber выплатило хакерам $100 тысяч за уничтожение данных и замалчивало этот инцидент больше года.

Ранее сообщалось, что Uber грозит штраф в 148 млн долларов по делу об утечке данных.

Напомним, во втором квартале 2018 года Uber сократила чистый убыток почти на 16% на фоне расширения своего бизнеса по всему миру.

korrespondent.net