Uber пока не планирует развитие в Литве

Действующая в Вильнюсе с конца 2015 года американская компания услуг такси или частных водителей пока не планирует расширяться на другие города Литвы и продолжит работу только в литовской столице.

“Мы всегда ищем новые возможности, но сейчас нам нечем поделиться. У нас еще есть, чем заняться в Вильнюсе, поэтому мы сейчас концентрируемся в Вильнюсе”, – сказал на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг глава Uber для стран Балтии Энн Метсар.

Он также не стал комментировать, будет ли Uber еще расширяться и дополнительно инвестировать в Вильнюсе.

Uber в прошлом году открыла в Вильнюсе инженерный центр и подразделения поддержки услуг извоза.

Американская международная компания из Сан-Франциско Uber действует в 632-х городах мира, в том числе – в Таллине и Варшаве.

BNS

Метки: Uber, Литва, Энн Метсар