Действующая в Вильнюсе с конца 2015 года американская компания услуг такси или частных водителей пока не планирует расширяться на другие города Литвы и продолжит работу только в литовской столице.
“Мы всегда ищем новые возможности, но сейчас нам нечем поделиться. У нас еще есть, чем заняться в Вильнюсе, поэтому мы сейчас концентрируемся в Вильнюсе”, – сказал на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг глава Uber для стран Балтии Энн Метсар.
Он также не стал комментировать, будет ли Uber еще расширяться и дополнительно инвестировать в Вильнюсе.
Uber в прошлом году открыла в Вильнюсе инженерный центр и подразделения поддержки услуг извоза.
Американская международная компания из Сан-Франциско Uber действует в 632-х городах мира, в том числе – в Таллине и Варшаве.
Метки: Uber, Литва, Энн Метсар