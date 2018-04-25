Uber повысит цены в Нью-Йорке

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Сервис онлайн-заказа такси Uber повысит стоимость своих услуг в Нью-Йорке после вступления в силу закона о минимальной зарплате для водителей такси. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Bloomberg.

Конкретные цифры не называются.

Ранее власти Нью-Йорка одобрили законопроект об установлении гарантированного минимального оклада для водителей таксомоторных служб. В январе минимальный размер оплаты их труда должен был составить в городе чуть более 17 долларов в час после вычета всех расходов. Благодаря данной мере доходы таксистов должны увеличиться в среднем на 23 процента, то есть почти на 10 тысяч долларов в год.

Также городские власти предписали Uber в обязательном порядке оплачивать водителям обратные поездки в случае, если они отвозят пассажиров за пределы Нью-Йорка. В связи с этим компания введет дополнительный сбор с тех пассажиров, которые захотят отправиться за город.

Uber — онлайн-сервис автомобильных перевозок. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в около 80 странах.

Photo by ell brown on Foter.com / CC BY-SA