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Uber скрыл факт похищения данных 57 млн клиентов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 22, 14:10   |   Комментариев: 0

Хакеры похитили данные о 57 млн клиентах и водителях американской корпорации Uber. Произошло это в 2016 году. Ее руководство скрыло информацию о произошедшем и заплатило киберпреступникам за удаление указанных сведений, утверждает Bloomberg.

Представители Uber подтвердили данные об атаке, которая произошла в прошлом году. В распоряжении хакеров оказались имена, электронные адреса и телефоны людей из разных стран, которые пользовались услугами Uber. Помимо этого, злоумышленники узнали данные 7 млн водителей Uber и номера 600 тыс. их автомобилей, передает ТАСС.

Bloomberg сообщает, что руководство Uber заплатило хакерам 100 тыс. долларов за то, чтобы они сами удалили похищенную ими информацию и не предавали огласке произошедшее.

По сведениям агентства, бывший исполнительный директор компании Трэвис Каланик был осведомлен о кибератаке. Он отказался дать комментарий для публикации.

Новый руководитель сервиса Дара Хосровшахи сообщил Bloomberg, что в связи с утечкой были уволены два высокопоставленных менеджера: глава службы безопасности Джо Салливан и юрист Крейг Кларк.

В компании считают, что сведения, о которых идет речь, не были использованы.

Uber – популярный онлайн-сервис заказа частных автомобилей, работающий через приложение на мобильном телефоне. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

NEWSru.com

Метки: 

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