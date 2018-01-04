Убийственное Рождество

Для кого-то Рождество — это напоминание о том, что самое важное — это не карьера, машина и горы подарков, а простое человеческое общение. Для других — толпы пьяных соседей и полный холодильник еды. Кто-то в этот праздник ожидает чуда, исполнения самых заветных желаний. Но для полицейских Рождество — это пора правонарушений.

Жертвы пиротехники

Пострадавших от пиротехники в праздничный период – почти половина от всех пострадавших от нее за год. По данным на начало этой недели, в этом году пострадавших от пиротехники будет больше, чем в прошлом. «Причина травм – не соблюдаются инструкции по использовании пиротехники, не придерживаются безопасного расстояния, фейерверки запускают пьяные. Основная причина, из-за которой страдают несовершеннолетние, – беспечность. Порой они убеждены, что все знают, не соблюдают безопасного расстояния. Фейерверки запускают, держа их в руках, из-за чего получают травмы, ожоги, – сказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

С полночи 30 декабря до полночи вторника пострадали от пиротехники 31 взрослый и 10 несовершеннолетних.

В понедельник в Вильнюсскую больницу в связи с ожогами головы и шеи и ранами на лице доставлен 12-летний подросток. После предоставления первой помощи мальчик лечится амбулаторно. Он пояснил, что пострадал в этот же день в Тракайском районе, в Летварисе, когда в руках взорвалась петарда.

Еще один ребенок пострадал в Вильнюсском районе, в деревне Суженис. После праздников он был доставлен в Вильнюсскую больницу в связи с травмой левого глаза. 13-летний подросток пояснил, что был травмирован, когда в руке взорвалась петарда.

В Вильнюсе из-за взрыва петарды 30-летний мужчина лишился трех пальцев. Несчастье произошло в новогоднюю ночь, на ул. Тайкос. Еще у двоих человек в Лентварисе и Вильнюсском районе обожжены глаза.

По данным Департаменте полиции, также получено шесть сообщений о повреждении имущества из-за взрывов петард. В новогоднюю ночь в Вильнюсе, на улице Упес, на стоянке автомобилей через открытое окно автомобиля Lexus NX300H влетевшая петарда сожгла салон автомобиля. Ущерб – около 3 тыс. евро. В Вильнюсе, на ул. Швитуре, петардой было выбито окно.

Еще несколько сообщений о травмах из-за взрыва петард получено в декабре. Так, 26 декабря, около 22 час. в Каунасе, на шоссе Раудондваре, у АЗС, молодой человек (1996 г. р.) пытался выбросить из окна автомобиля Volvo V40 зажженную петарду, но не успел – она взорвалась у него в руке. Пострадавший госпитализирован, возможно, врачам придется ампутировать три пальца его руки.

В новогодние дни немало и странных и курьезных происшествий. Примерно в 5.20 пожарным и полиции было сообщено, что в гостинице Hotel Tilto зафиксирован пожар. В гостинице в это время находилось много людей. Однако, как выяснилось, в гостинице ничего не горело, а переполох подняли молодые граждане Польши, которые решили воспользоваться находившимися в гостинице огнетушителями. Пятеро поляков доставлены в комиссариат, там в их отношении составлены протоколы об административном нарушении.

Новогодние праздники как испытание

Как правило, длинные выходные обостряют личные, семейные проблемы. Между близкими людьми, загнанными в плотное общение, от которого давно отвыкли, начинаются мелкие обиды и крупные ссоры, доходящие даже да развода. Скрытые проблемы разрастаются до открытого конфликта. Конечно, так происходит не во всех семьях, а только там, где эти проблемы есть. В развитие ссор свою лепту вносит и алкоголь, который только провоцирует людей на выяснение отношений.

В Вильнюсе пыталась покончить самоубийством несовершеннолетняя. В воскресенье, в 19.15 было получено сообщение, что на улице Станявичяус убежавшая из дома несовершеннолетняя (2000 г. р.) угрожала покончить с собой. В этот же день на лестничной клетке многоквартирного дома девочка была найдена. В связи с резанами ранами на руке она помещена в больницу.

По данным Клайпедской полиции, в Клайпеде умерла замерзшая нетрезвая женщина. Доставленная с улицы рано утром 63 -летняя женщина умерла в приемном покое Клайпедской университетской больницы. Социальный работник ночлежного дома нашла пострадавшую лежащей на улице, она была сильно пьяна. Как сообщает полиция, умершая женщина жила в ночлежном доме, начато расследование.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, жертвы, Новогодние праздники, Рождество