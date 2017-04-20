Убирайте за своими собаками!

В сознании людей, приобретающих животное, до сих пор нет убежденности в том, что все, производимое питомцем, будь то лай, мяуканье, вой, шерсть, погрызенные вещи, моча или кал, является предметом ответственности хозяина. Люди убеждены, что если «природой так заложено», то человек не должен ни за что отвечать и что-то делать.

И все-таки если еще лет пять назад разговоры об уборке за собаками вызывали недоумение и вялую отмашку хозяев таких животных, сейчас все чаще можно заметить владельцев, которые вынимают из кармана пакетик и тщательно собирают все «сюрпризы» своего любимца на прогулках, но таких, к сожалению, до сих пор меньшинство.

Подавляющее большинство горожан либо вообще не хотят убирать за животными, либо находят массу причин не делать этого, ссылаясь на пассивную роль городских властей, отсутствие необходимой тары или мешочков, а также необходимых контейнеров. Но самый главный аргумент как всегда звучит так: «Если бы все убирали, то и я бы убирал».

В апреле в Вильнюсе проходит акция, цель которой напомнить жителям Вильнюса, что, собираясь на прогулку с собакой, они не должны забывать брать с собой лопатку и мешок для сбора экскрементов животного. Будет усилен контроль за теми общественными территориями, на которых зафиксировано больше всего нарушений или получено много жалоб соседей.

Во время акции будут раздаваться специальные пакеты для сбора собачьих экскрементов.

Вильнюсское самоуправление призывает всех жителей присоединиться к созданию экологически чистого пространства, сообщать о случаях нарушения общественного порядка по телефону 219 7948 или по электронной почте viesoji.tvarka@vilnius.lt. За неубранные экскременты животного в общественном месте грозит предупреждение или штраф от 30 до 120 евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, пакеты для сбора собачьих экскрементов