Убит глава ДНР Александр Захарченко

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР. Также сообщается, что ранение получил министр доходов и сборов ДНР Тимофеев.

По информации паблика Mash, рядом с кафе, где находился Захарченко, было приведено в действие взрывное устройство.

Александру Захарченко было 42 года. Самопровозглашенную Донецкую народную республику он возглавлял с 4 ноября 2014 года.

Украинские СМИ пока не приводят никаких подробностей происшедшего.

Захарченко входил в список лиц, на которых распространяется действие указа президента США о санкциях в отношении России (от 20 декабря 2014 года), а также в санкционный список Евросоюза (от 12 сентября 2014 года).

На Украине Захарченко был объявлен СБУ в розыск по статье 258-3 ч. 1 Уголовного кодекса Украины («создание террористической группы или террористической организации»).

NEWSru.com.il