Убившая шестерых в Харькове девушка на “Лексусе” участвовала в уличных гонках

Причиной резонансного ДТП в Харькове стали уличные гонки, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Lexus с 20-летней девушкой за рулем после столкновения с внедорожником вылетел на тротуар в толпу пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. Погибли шесть человек.

Интернет-провайдер Triolan выложил на YouTube записи камер наблюдения, на которых видны две машины, которые едут по улицам Харькова с превышением скорости.

“И я, и все, кто видел видео задавались вопросом: почему девушка-водитель “Лексуса” даже не пыталась затормозить в момент столкновения?… “Лексус”, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить”, – сообщил Геращенко.

По его словам, сейчас следствие пытается выяснить личность водителя второго автомобиля – участника гонок.

По данным СМИ, за рулем “Лексуса” была Елена Зайцева. Ее отчим накануне заявил СМИ, что его дочь ни разу не нарушала правила за два года, что водит автомобиль. ” Ее ударили, понимаете. Машина вдребезги. Ее просто бросило. Ну как “Туарег” ехал… непонятно, как он ее так ударил”, – сказал Василий Зайцев изданию Kharkiv Today.

На видео момента ДТП (18+) видно, что Елена вылетела на перекресток на красный свет, и там в ее машину въехал внедорожник Volkswagen.

Освидетельствование показало, что Зайцева была трезвой. Ее сразу взяли под стражу. Станислав Зайцев говорит, что его “ребенок ничего не ест” целые сутки, а увидеться им не дали.

NEWSru.com

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